23:46 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Туукка Раск: "Журналисты пишут о том, когда Лайне пострижется - это лишнее"

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Вратарь сборной Финляндии Туукка Раск в преддверии Кубка мира-2016 высоко оценил класс своего партнера Патрика Лайне. Турнир пройдет с 17 сентября по 1 октября.

– После молодежного чемпионата мира года журналисты постоянно говорят о Лайне и не всегда корректно, – приводит официальный сайт НХЛ слова Раска. – Они пишут о том, на какой машине он ездит, когда он пострижется, о таких вещах. Это лишнее, это только увеличивает давление. Но он умный парень и он справится. Лайне очень хорошо бросает. Все об этом говорят, а я это на себе испытал. Это надо видеть.

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