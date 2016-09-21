Туукка Раск: "Будем биться с Россией до последнего, даже если результат не будет иметь значения"

Голкипер сборной Финляндии Туукка Раск после матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (0:2) выразил сожаление по поводу второго поражения кряду. Финны потеряют шансы на выход из группы в случае победы команды молодых звезд Северной Америки над шведами в среду.
– Понимаем, что оказались в сложной ситуации после двух поражений, – приводит "Р-Спорт" слова Раска. – Посмотрим, что готовит нам следующий день, какими будут турнирные расклады после игры шведов и североамериканцев. Но не сомневайтесь, что мы будем биться с россиянами до последнего, даже если для нас результат матча не будет иметь значения. Мы играем за честь нашей страны, поэтому не думайте, что мы отдадим победу сборной России.
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