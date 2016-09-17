10:00 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Третьяк уверен, что Варламов получит игровое время на Кубке мира

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высоко оценил игру вратаря Сергея Бобровского в выставочном матче с Канадой (2:3 ОТ). При этом он уверен, что на Кубке мира тренерский штаб сборной России даст возможность сыграть Семену Варламову.

- В игре против канадцев Бобровский проделал действительно приличную работу, я хочу сказать. Помню, как сам в Монреале делал 45 сэйвов, - приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. - Тренерский штаб сделал выбор в пользу Бобровского, но здорово, что в выставочных матчах и Семен Варламов показал высокий класс. Думаю, на таком турнире им обоим достанется игровое время.

Матч с Канадой у меня вообще оставил хорошее впечатление: было видно, что ребята старались. В первом периоде, правда, как-то стушевались, а потом уже играли нормально и показали высокий уровень. Вообще, понятно, что на Кубке мира хоккей будем максимально высокого уровня.

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