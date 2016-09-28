Третьяк надеется, что Знарок добьется успеха со сборной России на Олимпиаде-2018

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил надежду что главный тренер сборной России Олег Знарок хорошо подготовит команду к Олимпиаде-2018. На проходящем в Торонто Кубке мира россияне дошли до полуфинала, где проиграли сборной Канады - 3:5.

- Всегда после поражений есть критические высказывания, - цитирует "Р-Спорт" Третьяка. - Но Знарок не один, у него целый каскад тренеров, которые возглавляют клубы КХЛ, они принимают решение совместно. Контракт у него до Олимпиады, мы ему дали возможность работать в СКА по его просьбе. Надеемся, что на Олимпиаде сыграет большую роль и подготовит команду, которая добьется успеха.

На Кубке мира посмотрели, что нужно доработать, где у нас слабые и сильные места. У нас все-таки молодая команда, подготовка идет к Олимпиаде. Через победы и поражения можно идти вперед, конечно, хотели играть в финале. Все старались, болельщики видели, что ребята отдавались, старались и под шайбу ложились, равнодушных не было, но не всегда получается. Что сказать и об американцах с финнами, но по одному турниру нельзя делать выводы.