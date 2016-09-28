Третьяк надеется, что Знарок добьется успеха со сборной России на Олимпиаде-2018

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил надежду что главный тренер сборной России Олег Знарок хорошо подготовит команду к Олимпиаде-2018. На проходящем в Торонто Кубке мира россияне дошли до полуфинала, где проиграли сборной Канады - 3:5.
- Всегда после поражений есть критические высказывания, - цитирует "Р-Спорт" Третьяка. - Но Знарок не один, у него целый каскад тренеров, которые возглавляют клубы КХЛ, они принимают решение совместно. Контракт у него до Олимпиады, мы ему дали возможность работать в СКА по его просьбе. Надеемся, что на Олимпиаде сыграет большую роль и подготовит команду, которая добьется успеха.
На Кубке мира посмотрели, что нужно доработать, где у нас слабые и сильные места. У нас все-таки молодая команда, подготовка идет к Олимпиаде. Через победы и поражения можно идти вперед, конечно, хотели играть в финале. Все старались, болельщики видели, что ребята отдавались, старались и под шайбу ложились, равнодушных не было, но не всегда получается. Что сказать и об американцах с финнами, но по одному турниру нельзя делать выводы.
shvedero
но по одному турниру нельзя делать выводы. чо...? Уже столько турниров прошло, все тренеры , которые возглавляют кхл? Да они нули, кваратальнов норм, хотя почти такая же система как и у Знарка..
16:53
gumusss
ТРЕТЬЯК НАДЕЕТСЯ!Зря Надеется!Ваше счастье если НХЛ не поедет!
16:49
spawn0
Всё это мы уже слышали,когда г-н Третьяк-продвигал Билла.а потом умыл руки и свалил всё на него,так и тут будет провал-Знарок будет выгнан,а Третьяк ни при чём как всегда останется, опять Овечкин ,Малкин-их как всегда наглухо закроют...
16:32
Rosinant
Смотря что считать успехом. Выпьет хорошего вискаря или выкурит редкую гаванскую сигару, или подцепит удивительную красотку, или получит хороший гонорар за "работу"? Ну может это тоже для кого-то успех.
16:05
Enich
Третьяков от позора ОИ 18 спасут только две вещи: 1. туда не пустят Россию 2. не будет игроков из НХЛ. при всех других раскладах Россия ни при каких обстоятельствах не будет в медалях.
15:41
Рядовой Диванных Войск
Как будто если на Кубке Мира игры не было, она появится через 1,5 года. Еще одна потерянная олимпиада, а в 2022 Малкину и Овечкину будет по 36.
15:41
MAKKOR
Г-н Третьяк, а что по Вашему успех ??????????????? Не проиграть с разгромным счетом Канаде ????????????????
15:29