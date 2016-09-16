Тренер шведов считает нападение сборной России лучшим на Кубке мира-2016

Сборная Швеции по хоккею готовится к первой игре Кубка мира против россиян, учитывая, что команду ждет встреча с лучшим нападением на турнире, подчеркнул главный тренер шведов Рикард Гренборг.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборные России и Швеции встретятся в своем первом матче на групповом этапе в воскресенье, 18 сентября.

– Думаю, мы будем готовы к игре со сборной России, – приводит "Р-Спорт" слова Греборга. – Да, мы крупно проиграли последний выставочный матч сборной Европы (2:6), но это многому нас научило. К тому же, ни одна из команд не прошла подготовку без поражений, что говорит о том, насколько плотной будет борьба на Кубке мира. У сборной России невероятное нападение, пожалуй, лучшее на турнире. Опасны все четыре тройки, и мы учитываем это при подготовке.