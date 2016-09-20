Тодд Маклеллан: "Во втором периоде ребята стали искать дядьку"

Главный тренер сборной Северной Америки Тодд Маклеллан заявил, что его подопечным не хватило концентрации лишь на 10-минутный отрезок во втором периоде матча Кубка мира с Россией (3:4). При этом специалист остался доволен игрой команды в заключительном периоде, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Мы отпустили нити игры во втором периоде на 10 минут, – сказал Маклеллан. – В это время мы засомневались в себе, перестали быть командой, ребята искали дядьку, который все успокоил бы. А его не было. Замедлились наши реакции. Такое бывает с молодыми. Но наша реакция в третьем периоде меня порадовала. Это хороший знак перед игрой со Швецией.