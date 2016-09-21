Тодд Маклеллан: "Сборная Северной Америки не намерена первой покидать Кубок мира"

Главный тренер сборной Северной Америки Тодд Маклеллан в преддверии матча Кубка мира со Швецией подчеркнул, что каждый вышедший на лед должен играть, несмотря на травмы. Ранее сообщалось, что вратарь североамериканцев Мэтт Мюррей может пропустить встречу со шведами из-за травмы.

- Если ты вышел на поле, ты должен играть, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Маклеллана. - Мы не хотим первыми покидать турнир, мы хотим играть. Игра у нас не получилась в те 6-7 минут второго периода матча против России. Когда игра у нас идет, мы действуем агрессивно, переигрываем соперника, отбираем шайбу, быстро переходим из обороны в атаку. Не важно, против кого мы играем. В этом суть нашей команды. Мы должны так играть.