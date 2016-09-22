Тодд Маклеллан: "Россия – хорошая команда, но финны – очень гордые люди"

Главный тренер сборной Северной Америки Тодд Маклеллан после матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (4:3 ОТ) подчеркнул, что теперь команде остается лишь рассчитывать на гордость финнских хоккеистов, потерявших шансы на попадание в плей-офф, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. В случае победы Финляндии над Россией североамериканцы выйдут в полуфинал.

– Знаю, что будет очень много канадцев и американцев, молящихся за нас, и сами будем смотреть каждую минуту, но это абсолютно вне нашего контроля, – подчеркнул Маклеллан. – Русские – очень хорошая команда, но финны – очень гордые люди, и нам только и остается, что на это рассчитывать.

В современном хоккее очень трудно собрать всю команду из сплошных Курри и Мессье, сплошь атакующих парней, и преуспеть. Но нам это удалось. Обе страны, Канада и США, делают прекрасную работу по воспитанию юных талантов. Мы играли очень зрелищно, и если бы болельщиков спросили, хотят ли они увидеть эту команду еще, они в один голос сказали бы: "Да". Это важнейшее наше достижение.