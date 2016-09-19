Тодд Маклеллан: "Не считаю сборную Северной Америки фаворитом ни в одном матче"

Главный тренер сборной Северной Америки Тодд Маклеллан в преддверии матча группового турнира Кубка мира против сборной России подчеркнул, что не считает свою команду фаворитом этой встречи, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Поединок состоится в ночь с понедельника на вторник и начнется в 03.00 по московскому времени.

– Не считаю нас фаворитом ни в одном матче, в том числе и сегодня, – подчеркнул Маклеллан. – Но в игре мы постараемся это изменить. У России богатейшая хоккейная история, "крестные отцы" – Дацюк, Овечкин, Малкин. Дацюк – возможно, лучший в мире по умению "обчистить твои карманы", отобрать у тебя шайбу на льду и сохранить ее у себя. Мы в курсе их атакующих угроз, равно как и того, что после матча со Швецией это очень голодная группа людей. И если мы к этому не отнесемся всерьез, то заплатим высокую цену. Мы должны понимать, что вчерашний день закончился. У России было достаточно шансов, просто шайба не заходила в ворота. Нам предстоит непростой вечер, за день перезапустить механизм непросто, но русские в той же ситуации. Я должен внушить парням, что та работа, которую мы проделали вчера, сегодня должна быть проделана заново. С нуля.