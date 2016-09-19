Тодд Маклеллан: "Дацюк – "крестный отец" для сборной России"

Главный тренер сборной молодых звезд Северной Америки Тодд Маклеллан после матча группового турнира Кубка мира-2016 с Финляндией (4:1) выразил удовлетворение игрой своей команды. Их следующим соперником будет Россия. Форвард российской команда Павел Дацюк перед матчем сказал, что россиянам нужно играть против североамериканцев агрессивно.

– С Павлом тяжело не согласиться, мне довелось поработать с ним, и он словно "крестный отец" для этой команды, – приводит "Р-Спорт" слова Маклеллана. – Будет битва, будем биться за каждый дюйм. Для нас это встреча, в которой нам тоже нужна победа любой ценой. Нужно играть с таким же подходом и быть серьезными. В этой сборной (России) собраны отличные игроки с большим международным опытом.

Сегодня меня поразило то, как моя команда играет без шайбы. Удивлен, что и другие заметили это. Сейчас у нас команда, хотя мы начинали всего лишь как группа. Соглашусь, что эта сборная может быть лучше 20 команд в НХЛ, но тут понадобятся обмены, из-за того, что кто-то будет мало играть. Для Коннора Макдэвида, допустим, 14 минут будет плохо в "Эдмонтоне".