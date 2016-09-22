07:26 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Тобиас Ридер: "Знаем, что у сборной Европы есть шанс в полуфинале со Швецией"

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Хоккеисты сборной Европы знают, что могут обыграть шведов в полуфинале Кубка мира, подчеркнул форвард команды Тобиас Ридер. В ночь на четверг европейцы уступили Канаде со счетом 1:4 и заняла второе место в группе A. За место в финале интернациональный коллектив поспорит со сборной Швеции, которую он обыграл в товарищеском матче перед стартом турнира со счетом 6:2.

– Все знали, что с канадцами будет трудная игра, – приводит "Р-Спорт" слова Ридера. – Мы допустили несколько ошибок, которые стоили нам матча. Швеция – отличная страна, здорово, что мы победили их перед турниром. Мы знаем, что у нас есть шанс против них. Все возможно. Команда Германии не сыграет лучше, чем сборная Европы. Не думаю, что каждая наша страна (по отдельности) имела бы шанс сыграть в полуфинале.

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