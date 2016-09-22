Стивен Стэмкос: "Россия и Северная Америка – одинаково сложные соперники"

Сборная Канады считает себя фаворитом Кубка мира, однако в полуфинале возможно все, заявил форвард команды Стивен Стэмкос. Канадцы в ночь на четверг со счетом 4:1 обыграли сборную Европы в своем заключительном матче группового этапа Кубка мира в Торонто и вышли в полуфинал с первого места, где встретятся со сборной России или командой молодых звезд Северной Америки.

– Мы довольны тем, как провели групповой этап, добились необходимого результата, – приводит "Р-Спорт" слова Стэмкоса. – Мы действительно считаем, что являемся фаворитами турнира, думаю, мало кто с этим поспорит. Обыграть нас – сложнейшая задача для любой команды. Вместе с тем полуфинал играется в один матч, а в одной игре возможно все. С интересом будем следить за матчем финнов и россиян в четверг, по итогам которого определится наш соперник по полуфиналу. Сборная России и команда молодых звезд Северной Америки, на мой взгляд, одинаково сложные соперники.