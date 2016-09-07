13:10 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Слоган сборной России на Кубке мира: "Красная машина. Сделано в России"

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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что определен слоган сборной России на Кубок мира, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. На турнире национальная команда выступит под девизом "Красная машина: Made in Russia".

– У нас есть свой слоган на Кубок Мира. "Red mashine. Made in Russia”, то есть "Красная Машина, сделано в России", – отметил Ротенберг. – Будем его придерживаться. Что касается Кубка мира, это другая, не наша территория. То что мы можем – мотивировать команду, сделать все для нее. Это мы уже сделали.

- Этот слоган, о котором вы сказали – официальный?

- Да. Мы только что его утвердили и пользуясь случаем об этом объявляю.

Напомним, Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборная России в группе B сыграет с командами Финляндии, Швеции и сборной Северной Америки, состоящей из игроков Канады и США не старше 23 лет.

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