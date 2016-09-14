Сидни Кросби: "В матче с Россией Канада постарается показать свой максимум"

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби отметил важность выставочного матча против России. Поединок в преддверии старта Кубка мира состоится в ночь на 15 сентября.

- На Кубке мира у нас одна цель, - цитирует официальный сайт турнира Кросби. - Каждый раз, когда играешь за сборную Канады, все остальное уходит на второй план. Многие из нас уже переживали подобное. Мы соберемся и проведем наилучшую работу. В матче с Россией мы просто постараемся показать свой максимум.

Это все еще Канада и Россия, так что все понимают, насколько это важно. От обеих стран в хоккее ждут очень многого. Думаю, обе команды относятся к этому очень серьезно. Сделаем все возможное, чтобы помочь своей сборной победить.