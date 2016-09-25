Сидни Кросби: "Противостояние Канады и России продолжается, оно актуально"

Капитан сборной Канады Сидни Кросби выразил мнение: противостояние с Россией не закончено, несмотря на то что в последние годы настоящей борьбы в поединках не получается. В полуфинале Кубка мира-2016 команда Олега Знарка уступила хозяевам турнира со счетом 3:5.

– Тот факт, что в последние годы в матчах сборных Канады и России не получается настоящей борьбы, на мой взгляд, не означает, что противостоянию команд пришел конец, – приводит "Р-Спорт" слова Кросби. – Могу сказать за себя, что встреча с русскими на любом уровне у меня вызывает особый интерес. Думаю, этот полуфинал Кубка мира показал, что противостояние продолжается, оно актуально, потому что у россиян хватает игроков высочайшего уровня.