Сидни Кросби: "Противостояние Канады и России продолжается, оно актуально"

Капитан сборной Канады Сидни Кросби выразил мнение: противостояние с Россией не закончено, несмотря на то что в последние годы настоящей борьбы в поединках не получается. В полуфинале Кубка мира-2016 команда Олега Знарка уступила хозяевам турнира со счетом 3:5.
– Тот факт, что в последние годы в матчах сборных Канады и России не получается настоящей борьбы, на мой взгляд, не означает, что противостоянию команд пришел конец, – приводит "Р-Спорт" слова Кросби. – Могу сказать за себя, что встреча с русскими на любом уровне у меня вызывает особый интерес. Думаю, этот полуфинал Кубка мира показал, что противостояние продолжается, оно актуально, потому что у россиян хватает игроков высочайшего уровня.
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http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160925/1096301731.html
shvedero
вот да, Сид конечно намного лучше Саши и по игре и по общении с прессой, воспитанности... Все этим сказано. Вот он настоящий лидер
17:20 25 сентября
Странник-777
Зря Вована не взяли в сборную. Он бы канадцам штук 9 забил...
16:05 25 сентября
Упёртый русский
Ждем хорошего силового в верхнюю часть тела в нхл. Надо срубить канадских фарт.
12:37 25 сентября
Werewolf
На льду
12:11 25 сентября
Werewolf
Даааа.....вот и разница в воспитании и уважении. Овечкин - "Кто такие канадцы? Порвем как грелку". И данное интервью......Скромнее Саша надо быть, на люду доказывать что-то, а не перед микрофоном.
11:15 25 сентября
Enich
да какое противостояние? вы возите рашку каждый раз молодой об лёд:))) смешно!!!
11:10 25 сентября
mrazotka
не смотря на мою нелюбовь к нытику-плаксе сиду, хоккеист он отличный, что и доказал на этом турнире в очередной раз. реально тип лидер в сборной канаде, и отдать и забить, все может.
08:35 25 сентября
миха 108
у нас после Нагано сборной нет!(чм не считаю т.к. там не играют все сильнейшие)
08:04 25 сентября