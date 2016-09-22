Сидни Кросби: "Потенциальная встреча с Россией в полуфинале интересна всем канадцам"

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби подчеркнул, что всем его соотечественникам, включая хоккеистов национальной команды, интересна потенциальная встреча с Россией в полуфинале Кубка мира. Канадцы выиграли все три матча на групповом этапе и теперь в полуфинале сыграют либо с россиянами, либо со сборной молодых звезд Северной Америки.

– Этому противостоянию уже много лет, – приводит "Р-Спорт" слова Кросби. – Все хоккеисты обеих стран об этом давно знают. Конечно, для всех в нашей команде и вообще канадцев интересна потенциальная встреча со сборной России в полуфинале. С какой бы командой мы не играли, будет сложный матч. Обе сборные очень талантливые, нам предстоит тяжелая игра. Обе команды сильные и обладают мощным подбором игроков, но мы будем готовы к любой из них. Все наши хоккеисты находятся в хорошей форме и готовы дать бой в полуфинале.