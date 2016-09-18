Сидни Кросби: "Победа над Чехией не далась легко"

Капитан сборной Канады Сидни Кросби подчеркнул после матча группового турнира Кубка мира с Чехией (6:0), что победа далась его команде нелегко, несмотря на крупный счет. Сам форвард набрал во встрече 3 (1+2) очка. В следующем матче канадские хоккеисты 20 сентября сыграют против американцев.

– Хорошо стартовать на таком турнире с победы, но она не далась так легко, – приводит "Р-Спорт" слова Кросби. – Нужно продолжать работать, много ребят в нашей команде, кто может играть, нужно продолжать расти и идти вперед. Мы знаем об ожиданиях от нашей команды на этом турнире, понимаем, что мы дома. Но в команде практически не говорим об этом.