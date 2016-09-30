Сидни Кросби: "Мы не хотели третьей игры – даже когда проигрывали"

MVP Кубка мира-2016 в Торонто канадец Сидни Кросби после победы во втором матче финала над сборной Европы (2:1) похвалил партнеров по звену. По словам форварда, тройка наладила отличное взаимодействие, ион ничуть не сомневался в Брэде Маршане, забившем победный гол, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Многие волновались, как Брэд Маршан впишется и в команду, и в вашу тройку. Получилось так, как не ожидал, пожалуй, никто.

– А я был вполне уверен. Летом мы вместе катались, причем все трое – не только с Брэдом, но и с Берги (Патрисом Бержероном, – Прим. И.Р.). И у меня было ощущение, что мы поймали эту "химию" сразу. Часто такие вещи становятся понятны хоккеистам быстро. Мы приехали в тренировочный лагерь – и у нас пошло сразу.

Конечно, была необходимость в хорошем старте на турнире, потому что он должен был придать уверенность. Так и произошло. Да, иногда какие-то вещи срабатывают, иногда – нет, но в этом случае все заладилось с самого начала. Мы получали удовольствие от игры друг с другом. На таком уровне, играя за свою страну, это особенное чувство.

– Когда вы сравняли счет, промелькнула мысль: "Ну все, быть третьей игре"?

(Смеется) – Мы не хотели третьей игры – даже когда проигрывали. В последние десять минут наша команда давила, имела хорошие шансы. И понимали, что, если забьем одну, это нас здорово заведет, и будут шансы забить вторую.