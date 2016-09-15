08:34 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сидни Кросби: "Матч с Россией был выставочный, но противостояние серьезное"

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Нападающий сборной Канады Сидни Кросби после победы над Россией в выставочном матче (3:2 ОТ) поблагодарил болельщиков в Питтсбурге за теплый прием. Канадцы провели серию поединков перед стартом в Кубке мира в ряде городов, и Кросби отметил необычные ощущения после этих переездов.

- Сегодня было довольно странное ощущение - как будто мы играем на выезде после переезда. Поэтому такой теплый прием в Питтсбурге - это очень особенный момент, - цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. - Я знаю, что матч выставочный, но с учетом того, что за Россию играл Малкин, в поединке было серьезное противостояние. Нам оказали здесь очень теплый прием, и мы оба оценили это. Мы знаем, что такое происходит нечасто. Постараемся подготовиться к турниру как можно лучше. 

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