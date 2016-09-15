19:54 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сидни Кросби: "Было важно обыграть Россию перед Кубком мира"

0
0
0

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби после победы над сборной России (3:2 ОТ) в выставочном матче в Питтсбурге подчеркнул, что было важно одержать победу в преддверии старта Кубка мира. Этот турнир пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто.

– Было особенно важно выиграть, поскольку этот матч – хорошая возможность проверить готовность каждой из команд, – приводит ТАСС слова Кросби. – День был для меня особенным, учитывая, что я играл против Евгения Малкина, с которым мы в одной команде играем довольно долго. У сборной России сильная команда, много мастеровитых игроков. Это определенно опасный соперник.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3624791

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ