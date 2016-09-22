00:48 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Швеция вышла в плей-офф Кубка мира с первого места

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Сборная Швеции свела вничью основное время матча Кубка мира с Северной Америкой – 3:3. При этом шведы уступали в счете, но за несколько минут до конца третьего периода смогли его сравнять – отличился Патрик Берглунд. Благодаря этому результату подопечные Рикарда Гренборга все зависимости от исхода поединка гарантировали себе первое место в группе B, где также выступает Россия.

Россияне в четверг сыграют с Финляндией, которая уже потеряла шансы на выход в плей-офф. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Трансляция матча Швеция - Северная Америка

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КОММЕНТАРИИ (9)
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victor

Шведы - это шахматы, а наши - шашки (в чапаевцы) ))) - головы и игры то нет ))). Есть один Бобровский )))

01:20

Thomas_Boy

))))) УР в своем репертуаре.

01:17

Упёртый русский

Какая же погань, эти убогие шведы! Дурацкий антихоккей - вот их игра. Очень жаль, что молодые не выиграли... Они хоть в хоккей играли. Надо кэнакам завтра сливаться Европе и размазывать тормозов по площадке уже в полуфинале!

01:13

Искремас

Thomas_Boy--------------- А я его. Он же любит по шведскому характеру пройтись.)

01:11

Искремас

Шведы шахматисты, ей богу! опять весь турнир на два хода вперед просчитали. Щас Европу по-тихому разберут на запчасти и в финале! Красавцы.

01:09

Thomas_Boy

Искремас ___________ Я не Еронко имел ввиду, но привет ему.)))

01:08

Искремас

Thomas_Boy--------------------- С языка сняли. Привет Еронко.)

01:07

Slim Taller

Сегодня Спорт-Экспресс размышлял на тему.стоит ли России занимать первое место в группе.Посмотрим.как это получится:)

01:04

Thomas_Boy

Ну, кто еще хочет написать, что шведы бесхарактерные?

01:01

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