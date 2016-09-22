Швеция вышла в плей-офф Кубка мира с первого места

Сборная Швеции свела вничью основное время матча Кубка мира с Северной Америкой – 3:3. При этом шведы уступали в счете, но за несколько минут до конца третьего периода смогли его сравнять – отличился Патрик Берглунд. Благодаря этому результату подопечные Рикарда Гренборга все зависимости от исхода поединка гарантировали себе первое место в группе B, где также выступает Россия.

Россияне в четверг сыграют с Финляндией, которая уже потеряла шансы на выход в плей-офф. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Трансляция матча Швеция - Северная Америка