Швеция вышла в плей-офф Кубка мира с первого места

Сборная Швеции свела вничью основное время матча Кубка мира с Северной Америкой – 3:3. При этом шведы уступали в счете, но за несколько минут до конца третьего периода смогли его сравнять – отличился Патрик Берглунд. Благодаря этому результату подопечные Рикарда Гренборга все зависимости от исхода поединка гарантировали себе первое место в группе B, где также выступает Россия.
Россияне в четверг сыграют с Финляндией, которая уже потеряла шансы на выход в плей-офф. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.
victor
Шведы - это шахматы, а наши - шашки (в чапаевцы) ))) - головы и игры то нет ))). Есть один Бобровский )))
01:20
Thomas_Boy
))))) УР в своем репертуаре.
01:17
Упёртый русский
Какая же погань, эти убогие шведы! Дурацкий антихоккей - вот их игра. Очень жаль, что молодые не выиграли... Они хоть в хоккей играли. Надо кэнакам завтра сливаться Европе и размазывать тормозов по площадке уже в полуфинале!
01:13
Искремас
Thomas_Boy--------------- А я его. Он же любит по шведскому характеру пройтись.)
01:11
Искремас
Шведы шахматисты, ей богу! опять весь турнир на два хода вперед просчитали. Щас Европу по-тихому разберут на запчасти и в финале! Красавцы.
01:09
Thomas_Boy
Искремас ___________ Я не Еронко имел ввиду, но привет ему.)))
01:08
Искремас
Thomas_Boy--------------------- С языка сняли. Привет Еронко.)
01:07
Slim Taller
Сегодня Спорт-Экспресс размышлял на тему.стоит ли России занимать первое место в группе.Посмотрим.как это получится:)
01:04
Thomas_Boy
Ну, кто еще хочет написать, что шведы бесхарактерные?
01:01