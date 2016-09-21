00:45 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Швеция победила Финляндию на Кубке мира-2016

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Сборная Швеции одержала победу над командой Финляндии в матче группового турнира Кубка мира-2016 со счетом 2:0. Автором первого гола стал защитник Антон Строльман, а в концовке Луи Эрикссон забросил шайбу в пустые ворота. Этот успех стал для шведов вторым кряду в Торонто - ранее они взяли верх над Россией (2:1). Финны в первой игре уступили сборной Северной Америки (1:4).

В заключительном матче группового турнира Швеция встретится с североамериканцами, а Финляндия сыграет против россиян.

Кубок мира

Групповой турнир

Группа B

Швеция - Финляндия - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Строльман - 1 (Х. Седин, Д. Седин), 29:57 - 1:0. Эрикссон - 1 (п.в.), 59:57 - 2:0.

Вратари: Лундквист - Раск (58:58 - 59:57).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 29 (8+9+12) - 36 (11+12+13).

Судьи: Ли, О`Рурк.

Торонто. Air Canada Centre. 11604 зрителя.

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http://hockey.sport-express.ru/worldcup/2016/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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FreDDy Kruger

-Швеция победила Финляндию на Кубке мира-2016 -На кубке Мира ЧЕГО? -На кубке мира,который придумали америкосы...- -Но ведь есть ещё Африка... -Африка? А что есть такая страна?(вопрос к саманте пауэр?) Та срочно запрашивает гос.деп сша чтобы уточнить наличие страны АФРИКА...Не дождавшись быстрого ответа, тайный агент спецслужб канала чиэнэн "....." добивает вопросом: -Азия тоже не участвует ...(саманта пауэр связывается по внутренней связи, чтобы уточнить наличие Азии на карте)... Продолжение следует....

01:49

Многочлен

Короче, финнам с нами надо +3 сыграть, чтобы хотя бы претендовать на выход в ПО + чтобы амеры проиграли шведам. Ну или ждать разгрома СА23 Швецией, а самим просто выиграть в основное время. Не нравится ещё варик, когда шведы сливают СА в 1 шайбу в основное время и тогда сб.России мало будет просто победы, необходим разгром. Правда, Швеция на первое место той группы в этом случае попадёт, а это очень вероятно Канада. В общем, можем выйти и минимально проиграв даже в основное время) Если амеров разнесут. Расклады-расклады, а потом просто вдуем и по домам)

01:18

Fantastic Hock

Почему же Финляндия вылетела? Теоретически, шансы сохраняются. Если Суоми с крупным счетом обыгрывают наших, а шведы крупно обыгрывают молодежку из Сев. Америки, то шведы выходят с абсолютно первого места, и три команды - Россия, Сев. Америка и Финляндия - набирают одинаковое кол-во очков, и все решается по разнице шайб между ними.

01:16

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Материалы других СМИ