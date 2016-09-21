Швеция победила Финляндию на Кубке мира-2016

Сборная Швеции одержала победу над командой Финляндии в матче группового турнира Кубка мира-2016 со счетом 2:0. Автором первого гола стал защитник Антон Строльман, а в концовке Луи Эрикссон забросил шайбу в пустые ворота. Этот успех стал для шведов вторым кряду в Торонто - ранее они взяли верх над Россией (2:1). Финны в первой игре уступили сборной Северной Америки (1:4).

В заключительном матче группового турнира Швеция встретится с североамериканцами, а Финляндия сыграет против россиян.

Кубок мира

Групповой турнир

Группа B

Швеция - Финляндия - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Строльман - 1 (Х. Седин, Д. Седин), 29:57 - 1:0. Эрикссон - 1 (п.в.), 59:57 - 2:0.

Вратари: Лундквист - Раск (58:58 - 59:57).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 29 (8+9+12) - 36 (11+12+13).

Судьи: Ли, О`Рурк.

Торонто. Air Canada Centre. 11604 зрителя.