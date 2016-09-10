Швеция обыграла Финляндию

Сборная Швеции в выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира-2016 победила Финляндию. Отметим, что шведы и финны – соперники сборной России по группе В турнира в Канаде.

Выставочный матч

Швеция - Финляндия - 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Голы: Эрикссон - 2 (бол., Х. Седин, Экман-Ларссон), 8:56 - 1:0. Эрикссон - 3 (бол., Д. Седин, Х. Седин), 18:06 - 2:0. Хернквист - 1, 33:55 - 3:0. Ристолайнен - 1 (бол., Койву, Донской), 36:53 - 3:1. Койву - 1 (Донской, Ристолайнен), 39:58 - 3:2. Бэкстрем - 1 (Форсберг, Хернквист), 51:54 - 4:2. Хернквист - 2 (Форсберг), 54:45 - 5:2. Хаула - 1 (Йокинен, Линделл), 56:34 - 5:3. Форсберг - 1 (п.в., Хернквист), 57:53 - 6:3.

Вратари: Лундквист - Раск (57:31 - 57:53).

Штраф: 22 - 14.

Броски: 29 (14+9+6) - 14 (2+10+2).

Судьи: Бьерк, Фурлатт.

10 сентября. Гетеборг. Scandinavium.