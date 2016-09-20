Шипачев не сыграет против Северной Америки

Стал известен состав сборной России на матч группового турнира Кубка мира против Северной Америки. Нападающий Вадим Шипачев не примет участие в поединке. Вместо него в заявку попал Владислав Наместников. Форвард Евгений Кузнецов переведен в третье звено к Артемию Панарину. Место в воротах вновь займет Сергей Бобровский. Напомним, что встреча начнется в 03.00 по московскому времени.
Бобровский (Варламов);
Орлов - Зайцев, Овечкин (К) - Дацюк (А) - Тарасенко;
Марков - Емелин, Кулёмин - Малкин (А) - Кучеров;
Куликов - Марченко, Панарин - Кузнецов - Дадонов;
Телегин - Анисимов - Наместников.