01:55 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Шипачев не сыграет против Северной Америки

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Стал известен состав сборной России на матч группового турнира Кубка мира против Северной Америки. Нападающий Вадим Шипачев не примет участие в поединке. Вместо него в заявку попал Владислав Наместников. Форвард Евгений Кузнецов переведен в третье звено к Артемию Панарину. Место в воротах вновь займет Сергей Бобровский. Напомним, что встреча начнется в 03.00 по московскому времени.

Бобровский (Варламов);

Орлов - Зайцев, Овечкин (К) - Дацюк (А) - Тарасенко;

Марков - Емелин, Кулёмин - Малкин (А) - Кучеров;

Куликов - Марченко, Панарин - Кузнецов - Дадонов;

Телегин - Анисимов - Наместников.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=12489

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