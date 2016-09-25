Ши Уэбер: "Можем гордиться, что способны закрыть Овечкина"

Защитник сборной Канады Ши Уэбер доволен тем, как его команде удалось закрыть нападающего сборной России Александра Овечкина в полуфинале Кубка мира. Напомним, полуфинальная встреча завершилась победой Канады со счетом 5:3.

– Очевидно, что Овечкин способен забивать в любой ситуации, – цитирует официальный сайт Кубка мира Уэбера. – Он забивает по 50 голов в год в НХЛ. Это очень опасный игрок. Считаю, можно гордиться тем аспектом игры, что мы можем закрыть такого парня.