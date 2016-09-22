Северная Америка обыграла Швецию в овертайме

Сборная Северной Америки одолела в овертайме матча Кубка мира Швецию (4:3 ОТ). Решающий бросок на счету Натана Маккиннона. Несмотря на поражение, шведы уже гарантировали себе выход в плей-офф, так как не уступили в основное время. У американцев - четыре очка, у сборной России - два.

Завтра россияне сыграют с Финляндией, уже выбывшей из борьбы за трофей. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Подопечных Олега Знарка устроит любая победа – и в основное время, и в овертайме, и по буллитам.

Торонто (Канада)

Кубок мира

Групповой турнир

Группа B

Швеция – Северная Америка – 3:4 ОТ (2:3, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Мэттьюс - 2 (Рилли, Макдэвид), 0:30 - 0:1. Трочек - 1 (Гостисбехер, Айкел), 1:35 - 0:2. Форсберг - 1 (Хернквист, Бэкстрем), 8:24 - 1:2. Годро - 2 (Гостисбехер), 13:57 - 1:3. Бэкстрем - 1 (Форсберг, Карлссон), 16:28 - 2:3. Берглунд - 1 (Карлссон, Седерберг), 46:50 - 3:3. Маккиннон - 2 (Годро, Гостисбехер), 64:11 - 3:4.

Нереализованный буллит: Годро (0:56, Северная Америка).

Вратари: Лундквист - Гибсон.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 38 (16+11+9+2) - 49 (16+21+7+5).

Судьи: Дуайер, Сазерленд.

21 сентября. Торонто. Air Canada Centre. 19104 зрителя.

Трансляция матча Швеция - Северная Америка