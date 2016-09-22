Северная Америка обыграла Швецию в овертайме

Сборная Северной Америки одолела в овертайме матча Кубка мира Швецию (4:3 ОТ). Решающий бросок на счету Натана Маккиннона. Несмотря на поражение, шведы уже гарантировали себе выход в плей-офф, так как не уступили в основное время. У американцев - четыре очка, у сборной России - два.
Завтра россияне сыграют с Финляндией, уже выбывшей из борьбы за трофей. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Подопечных Олега Знарка устроит любая победа – и в основное время, и в овертайме, и по буллитам.
Торонто (Канада)
Кубок мира
Групповой турнир
Группа B
Швеция – Северная Америка – 3:4 ОТ (2:3, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Мэттьюс - 2 (Рилли, Макдэвид), 0:30 - 0:1. Трочек - 1 (Гостисбехер, Айкел), 1:35 - 0:2. Форсберг - 1 (Хернквист, Бэкстрем), 8:24 - 1:2. Годро - 2 (Гостисбехер), 13:57 - 1:3. Бэкстрем - 1 (Форсберг, Карлссон), 16:28 - 2:3. Берглунд - 1 (Карлссон, Седерберг), 46:50 - 3:3. Маккиннон - 2 (Годро, Гостисбехер), 64:11 - 3:4.
Нереализованный буллит: Годро (0:56, Северная Америка).
Вратари: Лундквист - Гибсон.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 38 (16+11+9+2) - 49 (16+21+7+5).
Судьи: Дуайер, Сазерленд.
21 сентября. Торонто. Air Canada Centre. 19104 зрителя.
disergio
Хорошо играли обе команды все игры в группе. Приятно смотреть такой хоккей. Значит будем надеяться, что увидим обе команды в полуфиналах :)
01:38
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
Новочебоксарск _________________________ тебя поганой метлой прогнать, или сам ускачешь? ))
01:27
victor
Шведы - это шахматы, СА - шашки, а наши - тоже шашки, но "в чапаевцы" - ни игры, ни головы ))) КАнадцы - это шахматы + бокс!
01:26
Новочебоксарск
Шведы классные! Были бы на их месте наши - в этот раз бы не справились бы с молодыми американцами. В победной для нас игре - был удивительный отрезок во втором периоде, когда наши смогли забить четыре шайбы поплывшему и получившему травму кисти руки вратарю американцев. А так - и там, не выспавшиеся американцы были лучше нас по броскам, голевым моментам и игре. Где-то они были и под влиянием авторитета наших звезд: Дацюка, Овечкина и Малкина. Бобровский классно сыграл. Но не заслуживали наши победы. Будет нечестно, если в полуфинал пройдут никакая наша сборная, а не эти молодые парни, которые играют в Хоккей!
01:19
toha22
Очень понравилась са. красавцы, у многих большое будущее
01:11
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
У каких американцев - по 2 очка ?? У молодежи уже 4 очка! Вы о чем пишете???
01:11
toha22
какие два очка?
01:10
Многочлен
Просто надо выиграть терь финнов. Как я и говорил: ОТ и поражение в нём шведов) Никогда больше, чем надо не сделают эти расчётливые хорьки. Финляндия совсем не мотивирована, дело за нашими недотёпами.
01:09
Thomas_Boy
И да, овертайм "три на три" - это насмешка над хоккеем. Давайте еще в футбол пять на пять играть.
01:07
Fil34
Всё в наших руках, жду что наконец-то выстрелит малкин
01:07
Thomas_Boy
Шикарный первый период и довольно сносные второй и третий. Шведы молодцы. Показали Антоше/Кадыру свою "бесхарактерность".
01:06
Fil34
Спасибо Швеция!
01:05
Slim Taller
Овертайм просто супер!
01:05