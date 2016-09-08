17:06 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сет Джонс не считает проблемой требование Тортореллы вставать во время гимна США

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Защитник "Коламбуса" Сет Джонс подчеркнул, что не имеет проблем с требованием наставника команды Джона Тортореллы вставать во время гимна США. Ранее перед товарищеским матчем игрок в американский футбол Колин Каперник отказался вставать во время гимна страны в знак протеста против притеснения темнокожих. Торторелла, комментируя этот поступок, сказал: "Если кто-то из моих игроков будет сидеть на скамейке во время гимна страны, он будет сидеть там до конца игры".

- Я считаю, что это справедливо, - цитирует NBC Джонса. - Позицию Тортореллы многие сравнивают с поступком Каперника, но он имеет право верить в то, во что он считает нужным. У меня с этим нет никаких проблем. 

Сет Джонс был вызван в сборную Северной Америки на Кубок мира-2016, который пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

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