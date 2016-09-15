Сергей Шепелев: "Розыгрыш большинства сложно дается даже лучшим игрокам сборной России"

Обладатель Кубка Канады-81, Олимпийский чемпион, а ныне - известный тренер Сергей Шепелев уверен, что россияне уступили Канаде (2:3 ОТ) в первом периоде выставочного матча. По его словам, во второй трети Россия выровняла игру, а в третьем периоде переиграла соперника.

- Россияне уступили в стартовом отрезке по игре, броскам и счету, - начал Шепелев. - После перерыва выровняли, а в третьем даже переиграли соперника. Соперники давали друг другу играть, не действовали грубо. Наша сборная явно прибавила по сравнению со встречами с чехами. Как сыграют дальше, покажет турнир.

- Изменения в составе пошли россиянам на пользу?

- Сложно судить по одной игре. Надо внимательно разобрать игру сочетаний, но Овечкин забросил шайбу в большинстве. Как и Малкин, он будет прибавлять в движении с каждым матчем.

- С чем связаны проблемы при реализации лишнего?

- Розыгрыш "5 на 4" дается сложно даже нашим лучшим игрокам. Возможно, дело не только в них. Соперники хорошо оборонялись, уверенно действовали вратари. (Евгений БЕЛОУСОВ)