Сергей Шепелев: "Бобровский заслужил место в воротах сборной на Кубке мира"

Обладатель Кубка Канады-81, олимпийский чемпион, а ныне - известный тренер Сергей Шепелев уверен, что вратарь Сергей Бобровский заслужил место в стартовом составе сборной России. В выставочном матче с Канадой (2:3 ОТ) голкипер отразил 45 бросков по воротам.

- Заработал ли Сергей Бобровский место в стартовом составе, уверенно действуя в выставочном матче с канадцами?

- Да. Он хорошо отыграл в Питере, и сегодня часто выручал.

- Какие выводы можно сделать о канадцах по итогам сегодняшней встречи?

- Они очень мощно начинают, особенно на своих площадках, поэтому самое главное - выстоять в стартовом периоде. Противник сломал себе игру удалениями, потратив много сил в меньшинстве. В концовке собрались, сравняли счет и выиграли в овертайме.

- Чего ожидать от официальных матчей турнира?

- В играх Кубка мира накал борьбы будет значительно выше, а хоккей - жестче. Все же в выставочных встречах соперники оценивали готовность и возможности друг друга. (Евгений БЕЛОУСОВ)