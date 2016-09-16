21:53 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сергей Гончар: "В нашем хоккее все на победу России в Кубке мира ориентируются"

0
0
0

Бывший защитник сборной России Сергей Гончар в интервью "СЭ" отметил, что от российской команды на Кубке мира ждут победы. По его словам, россияне хорошо себя проявили в выставочных матчах.

– Чего ожидаете от Кубка мира в целом и сборной России в частности?

– Думаю, будет здорово. Ребята из разных команд покажут хороший хоккей. Уже в выставочных матчах многие смотрелись отлично – и порадуют болельщиков своей игрой. Что касается сборной России, то по матчу с Канадой показалось, что команда на хорошем ходу. Начало было сложным – сказались перелет, акклиматизация, поэтому и не сыграли на должном уровне все 60 минут. Тем не менее, если проведут турнир так, как целые фрагменты матча с канадцами, думаю, шансы у нас очень хорошие.

– Шансы на что? Какой результат следует считать для россиян удачным? Многие полагают, что из такой группы выйти – уже успех.

– Думаю, в нашем хоккее все только на победу ориентируются. Поэтому буду ждать от ребят первого места, конечно. Мне кажется, нападение у нас одно из самых сильных за очень долгое время. (Игорь РАБИНЕР)

Опрос

Кто выиграет Кубок мира-2016 по хоккею?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ