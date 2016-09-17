Сергей Гончар: "Совмещение Знарком работы в сборной и СКА - это вполне нормально"

Бывший защитник сборной России Сергей Гончар в интервью "СЭ" отметил, что в современном хоккее совмещение постов главного тренера национальной команды и клуба приемлемо.

– Как относитесь к тому, что Знарок совмещает работу в сборной и в СКА? В России на это многие отреагировали нервно – но ведь и Бэбкок совместитель, и Торторелла, и Маклеллан...

– Если у тебя хорошо выстроен штаб и выстроены взаимоотношения с помощниками, которые качественно закрывают свои участки работы, в современном хоккее это вполне нормально. Раньше, наверное, это было сложнее: не было такого количества видеоматериалов, которые тренеры могли бы посмотреть и создать объективную картину. (Игорь РАБИНЕР)