05:37 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сергей Гончар: "Совмещение Знарком работы в сборной и СКА - это вполне нормально"

0
0
0
 
Сергей ГОНЧАР.Сергей Гончар: "На Кубке мира жду от сборной России победы"

Бывший защитник сборной России Сергей Гончар в интервью "СЭ" отметил, что в современном хоккее совмещение постов главного тренера национальной команды и клуба приемлемо.

– Как относитесь к тому, что Знарок совмещает работу в сборной и в СКА? В России на это многие отреагировали нервно – но ведь и Бэбкок совместитель, и Торторелла, и Маклеллан...

– Если у тебя хорошо выстроен штаб и выстроены взаимоотношения с помощниками, которые качественно закрывают свои участки работы, в современном хоккее это вполне нормально. Раньше, наверное, это было сложнее: не было такого количества видеоматериалов, которые тренеры могли бы посмотреть и создать объективную картину. (Игорь РАБИНЕР)

Опрос

Кто выиграет Кубок мира-2016 по хоккею?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ