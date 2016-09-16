Сергей Гончар: "Радулов и Ковальчук помогли бы на Кубке мира"

Бывший защитник сборной России Сергей Гончар считает, что на Кубке мира команде пригодились бы Илья Ковальчук и Александр Радулов. В интервью "СЭ" он отметил, что последний готов проявить себя в "Монреале".

– Помню, как после Сочи вы в нашем разговоре защищали Александра Радулова: "Знаю, как сильно Саша переживает за команду". Как относитесь к решению Знарка не брать его и Ковальчука на Кубок мира?

– Мое мнение, что ребята нам бы помогли. Игроки такого уровня усилят любую команду. Но что тренер сделал – то сделал. Его команда, и он видит ее такой.

– По-вашему, Радулов сможет проявить себя в "Монреале" – клубе, где вы заканчивали карьеру игрока?

– Думаю, да. У Саши все для этого есть. И с Мишелем Террьеном, мне кажется, он сработается. Лично мне с этим тренером легко было найти общий язык. Если ты целиком отдаешь себя делу, стараешься и выполняешь игровые задания – проблем не должно быть.

– Он, говорят, жесткий тренер. Один из самых строгих поборников игровой дисциплины в НХЛ.

– Жесткий в плане дисциплины и требовательности. Но по себе могу сказать – ничего страшного в этом нет. У нас с ним были нормальные отношения.

– Не будет ли Террьен загонять Радулова в жесткие игровые рамки, что для того – смерть?

– Не думаю. Он хороший специалист и, мне кажется, понимает, какой талант к нему попал. Но будут определенные требования, на каком участке поля этот талант проявлять. Если ты перед своими воротами пытаешься обыграть пять человек, шайбу отнимают и тебе забивают – конечно, на этот счет будут ограничения. А если ты делаешь свою работу, создаешь моменты в зоне атаки, используешь свои способности там, где тренер от тебя этого требует – думаю, у Сашки все там будет нормально. (Игорь РАБИНЕР)