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Сергей Гончар: "Не жалею. что не выигрывал трофеи со сборной России"

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Сергей ГОНЧАР.Сергей Гончар: "На Кубке мира жду от сборной России победы"

Бывший защитник сборной России Сергей Гончар в интервью "СЭ" отметил, что не жалеет о том, что не смог завоевать титулы в составе национальной команды. Также он рассказал о Кубке мира-2004.

– Сами удивлялись, когда в 2004 году вам пришлось не только играть в одной группе с Канадой и США, но потом и четвертьфиналы проводились внутри группы?

– Да, непонятно, о чем там думали организаторы.

– Это не только организаторы, но и тогдашнее руководство ФХР, которое, как сказал мне тогда заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, пальцем о палец не ударило, чтобы высказать недовольство таким регламентом и попробовать его изменить.

– Не знал этого. Меня это сильно удивляет.

– Вы играли за сборную очень много лет, бились за нее на множестве турниров – но вам так и не суждено было завоевать ни одной золотой медали даже на чемпионатах мира. Досадно?

– Конечно, как любому спортсмену, мне хочется выигрывать. И это было бы здорово. Но сейчас уже что об этом жалеть – время-то назад не вернешь.(Игорь РАБИНЕР)

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