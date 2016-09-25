08:53 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сергей Гончар: "Не удивлен игрой Кросби"

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Суббота. Торонто. Канада - Россия - 5:3. Силовой прием Алексея МАРЧЕНКО на Джоне ТАВАРЕСЕ (№20).Сергей Гончар: "Прервать канадскую гегемонию вполне реально"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший защитник сборной России Сергей Гончар после полуфинального матча Кубка мира с Канадой (3:5) отметил, что не удивлен игрой нападающего Сидни Кросби. По словам тренера "Питтсбурга", это большой профессионал.

– Возможно ли прервать канадскую гегемонию в современном хоккее?

– Это вполне реально. С таким подбором талантливых игроков в российской сборной в определенных обстоятельствах можно победить канадцев.

– Что позволяет Сидни Кросби здорово играть именно в ключевых матчах?

– Много факторов влияет на его успех. Это профессионал до мозга костей, который подходит к каждой игре и тренировке на высочайшем уровне. На Кубке мира ему помогли партнеры по тройке. Знаю его подход и отношение к делу, у меня не вызывает удивления его успешная игра за национальную команду.

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