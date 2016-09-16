Сергей Гончар: "На Кубке мира и бросков, и остроты будет больше, чем в Сочи-2014"

Бывший защитник сборной России Сергей Гончар считает, что Кубок мира в Торонто получится зрелищным. В интервью "СЭ" он подчеркнул, что при этом роль защиты останется значимой.

– Помню, как вы были разочарованы сверхосторожной игрой сборной под руководством Зинэтулы Билялетдинова в Сочи-2014. Ждете ли от Знарка совсем другого стиля игры?

– Все команды, в последнее время достигавшие результата на таком уровне, имели в составе защитников, которые подключались вперед и помогали нападающим. В современном хоккее без подключений очень сложно создавать хорошие моменты и выигрывать матчи. В Сочи лучшим бомбардиром у чемпионов, канадцев, стал защитник Даути. Вроде бы столько звезд в нападении – а больше всего очков набирает защитник.

О чем это говорит? О том, что команды очень хорошо играли в обороне – даже против таких звездных и прекрасно укомплектованных канадцев. И были сборные, которые сумели прикрыть нападающих. Но подключение защитников из глубины площадки вносило элемент неожиданности, и с ним справиться уже не удавалось. О нас же этого сказать было нельзя.

С тем количеством видео, которое сейчас есть в распоряжении тренеров, они все равно будут стараться создавать схемы, позволяющие хорошо оборонять свой пятак. И если туда не будут приходить защитники и создавать там на короткое время численное преимущество – вскрыть оборону будет очень тяжело.

– В Сочи олимпийский турнир в целом получился абсолютно не зрелищным, забивалось мало голов, даже в двух сильнейших командах лучшими снайперами стали защитники – Даути и Карлссон. В Торонто все будет иначе?

– Предсказывать не хочу, но на качестве Олимпиады, если анализировать, в первую очередь сказался размер поляны. Из-за большого льда игра не так опасна, напряженна, агрессивна. Там легче играть от обороны, все как-то "сворачиваются". На маленькой площадке, даже если играешь "в откат", бросков больше. В этом первоочередная разница. И в Торонто как бросков, так и остроты у ворот, думаю, будет больше. (Игорь РАБИНЕР)