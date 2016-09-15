Сергей Бобровский: "Знарок знает, когда пошутить"

Вратарь сборной России Сергей Бобровский рассказал о том, что держит в голове стартовый матч команды на Кубке мира против Швеции. Игра Россия – Швеция пройдет 18 сентября.

– Как готовитесь к Кубку мира?

– Я всегда иду от игры к игре, фокусируюсь на них. Сейчас, впрочем, сфокусирован на интервью. Но матч в воскресенье со шведами держу в голове.

– Каков из себя ваш главный тренер Олег Знарок?

– Он из тех тренеров, что создают в команде отличную атмосферу. Он делает из ничем не связанных игроков единый коллектив. Он живет раздевалкой.

– Имеете ли вы в виду, что он ведет себя как игрок?

– Да. Но при этом он знает, когда можно пошутить, заставив всех посмеяться, а когда настроить всех на серьезный лад, разбирая конкретные моменты, детали. Знает, как подтолкнуть человека к развитию, достижениям.

– Кто был вашей героем, ролевой моделью?

– Я бы сказал, что это был Вадим Тарасов. Он играл за наш клуб из города, ставшего для него родным. Играл на очень высоком уровне, становился лучшим вратарем России. У него была потрясающая техника, и у меня в свое время появилась возможность ее изучить на тренировках, в играх. Это серьезно на меня повлияло.

– Насколько велика разница между Кубком мира и Олимпиадой в плане давления?

– Все турниры отличаются друг от друга, их нельзя сравнивать. Давление тоже отличается. Да что там – каждый матч отличен от другого, но к каждому нужно быть полностью готовым.

Безусловно, это очень приятно и почетно, что тренер предоставляет мне шанс начать турнир. В то же время это накладывает большие обязательства, ответственность перед ребятами, перед командой. Ну и, я думаю, это очень интересно, хороший вызов, лучшие игроки планеты играют против тебя.