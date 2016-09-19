Сергей Бобровский: "Я готов сыграть с Северной Америкой, но решать будут тренеры"

Голкипер сборной России Сергей Бобровский после первого матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (1:2) выразил готовность сыграть в следующей встрече, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. В ночь с понедельника на вторник подопечные Олега Знарка проведут матч против сборной Северной Америки, начало – в 3.00 по Москве.

– Чувствую себя хорошо, готов сыграть завтра, люблю играть в хоккей хоть каждый день, – подчеркнул Бобровский. – Но решать будут тренеры.

– Знарок или тренер вратарей Давыдов?

– Тренерский штаб.