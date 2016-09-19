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Сергей Бобровский: "Я доволен игрой обороны в матче со Швецией"

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Голкипер сборной России Сергей Бобровский после первого матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (1:2) подчеркнул, что остался доволен игрой защитников, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. В ночь с понедельника на вторник подопечные Олега Знарка проведут матч против сборной Северной Америки, начало – в 3.00 по Москве.

– При первом голе шведы мне перекрыли момент броска, – подчеркнул Бобровский. – Во втором случае среагировать было сложно. В целом по игре доволен тем, как мы играли в обороне, спасибо ребятам. Игра вообще получилась достаточно закрытой.

Когда игры идут два дня подряд, несколько лишних часов, которые у нас есть перед командой Северной Америки, – это довольно ощутимое преимущество. Надеюсь, это нам поможет.

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