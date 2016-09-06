Сергей Бобровский: "Сборная Северной Америки - не подарок, у них нереальный запас мастерства"

Вратарь сборной России Сергей Бобровский в преддверии старта Кубка мира подчеркнул, что национальная команда отталкивается от собственной игры и не обращает внимания на соперника. По его словам, успех выступления россиян на турнире будет зависеть от них самих.

– Самый загадочный соперник сборной России на Кубке мира – команда молодых талантов Северной Америки. Что можете сказать о ней?

– Никакой тайны нет. Мастеровитые ребята, лучшие молодые игроки мира. Там нереальный запас мастерства. Команда – не подарок.

– Но совершенно несыгранная.

– Здесь есть свои плюсы и минусы. Не хочется сильно углубляться в разбор соперников. Мы готовим себя, свою "физику", свою систему. Все будет зависеть от нас.

– Соперников начали изучать или это еще впереди?

– Никогда не стараюсь углубляться в какие-то финты, которые делает соперник. Сосредотачиваюсь на своей системе игры. Стараюсь делать все так, как она требует. (Сергей ЯРЕМЕНКО)