Сергей Бобровский: "Проверить свои силы против лучших игроков мира - очень интересно"

Вратарь сборной России Сергей Бобровский расстроен поражением в выставочном матче от сборной Канады (2:3 ОТ). Голкипер, отразивший 45 бросков, подчеркнул, что в этой игре присутствовало напряжение, несмотря на товарищеский характер встречи.

- Чувствовал себя хорошо, сразу вошел в игру - и она получилась неплохой, - скромно заметил Бобровский.

- Сильно расстроены, что в итоге проиграли?

- Что есть, то есть. Самые важные матчи впереди, будем готовиться к ним.

- Насколько вратарю сложно удерживать концентрацию весь матч в третий день акклиматизации?

- Как я уже сказал, чувствовал себя прекрасно. С первого периода, сразу мне стало комфортно.

- Иные вратари кайфуют, когда по их воротам наносится много бросков, как в этом матче. Вы - тоже?

- Безусловно. Против тебя играют лучшие игроки мира. Проверить свои силы против них - очень интересно.

- Был ли в этом товарищеском матче какой-то особый нерв?

- Напряжение, считаю, было. (Игорь РАБИНЕР)