Сергей Бобровский: "На Кубке мира пережил целый коктейль эмоций"

Вратарь "Коламбуса" и сборной России Сергей Бобровский в интервью "СЭ" подчеркнул, что выступление на Кубке мира придало ему заряд энергии и сил в начале сезона. По словам Бобровского, на турнире в Торонто ему больше всего запомнился матч против сборной Северной Америки.

– Кто-то из наших игроков после Кубка мира долго приходил в себя, кому-то он наоборот дал мощный толчок на старте сезона. А у вас сезон закончился в сборной – и в сборной же начался. Помогло ли это?

– У меня все было хорошо спланировано, я провел прекрасный сбор в Санкт-Петербурге. Здорово еще раз окунуться в российскую среду, побыть в команде с нашими ребятами, с друзьями. На Кубке мира особый стимул придало, что в самом начале сезона пришлось играть против сильнейших соперников. При высочайшей ответственности и запредельном давлении. Когда выступаешь против самых сильных хоккеистов в мире, это дает серьезный толчок в развитии. Пришлось пережить целый коктейль эмоций. В начале сезона это дает определенный заряд энергии и сил.

– Какой матч заполнился больше всего?

– Все были очень содержательными и интересными. Но все-таки выделю поединок с молодыми североамериканцами. Это была самая эмоциональная игра, очень много бросков.

Сергей Бобровский: "В каждой новой игре шансы России и Канады равны"