Сергей Бобровский: "Малкин и Овечкин вели за собой команду в трудную минуту"

Вратарь сборной России Сергей Бобровский после поражения от команды Канады (3:5) в полуфинале Кубка мира отметил, что выступление на турнире было достойным. По словам голкипера, все бились и были сплоченным коллективом.
– Ребята все бились. Думаю, все болельщики это видели. Насколько тяжело было сегодня? У каждого своя работа. Никто не выходил спустя рукава, все настраивались, все работали, – цитирует Бобровского официальный сайт ФХР.
– Какие основные положительные моменты этого Кубка мира для нашей команды?
– Мы были сплоченным коллективом. Выиграли у молодых ребят из Северной Америки, выиграли у финнов. Я считаю, на этом турнире мы выступили достойно. Малкин и Овечкин были большой частью этой команды, были лидерами в раздевалке. Вели за собой команду в трудную минуту, все ребята это чувствовали.
– Насколько игроки из КХЛ вписались в игру на маленькой площадке?
– Я считаю, они выглядели очень прилично. Телегин проявил большую самоотверженность, бился, забросил шайбу. И Дадонов, и Шипачев – все выглядели достойно.
Sashik
Вели, да. К выходу.
16:12 25 сентября
Pleafant
Бобровский был безусловно лучшим в нашей команде и поэтому может снисходительно поддержать остальных,делая им реверансы.Но Овечкин с Малкиным-супер-пупер миллионеры и звёзды,и они не должны были быть,как все.а должны были быть вести команду и не только в раздевалке а и на льду и делать результат,как тот же Кросби.А они были,как все,неотличимые в толпе,и 2шайбы на двоих.
15:37 25 сентября
ЮКИ
и привели...сусанины,однако!
15:20 25 сентября
.BattleFish.
Поколение Ови, Жени, Даца, Маркова, Радулова сходит, они уже не могут тащить команду! Проигранные финалы платиновой молодежи в 2005, 2006 до сих пор как проклятие висят над ними, теперь дело за молодыми, они знают, что такое терпеть, не ломаться, пахать и побеждать, но это уже будет совсем другая история!)))
12:59 25 сентября
Werewolf
Не день Овечкина? Смешно. Который раз то уже? Единственное могу сказать в его пользу - респект, что понял - играть нужно на команду, а не самому 100500 раз бросать. Тут молодец.
12:13 25 сентября
Mon65
Да, вчера был не день Овечкина (в целом на турнире сыграл хорошо). Прочитал интервью канадских защитников, они против него играли персонально и прикрыли. Большинство сборной - это тихий ужас. А Малкин вчера был одним из лидеров. И хорошо, что у нас появились новые молодые Надежды. Плохо, что с таким потенциалом и с такой заявкой совсем пропал Ничушкин. У нас сейчас как никогда мало стоящих хоккеистов.
11:47 25 сентября
Werewolf
Sправедливый____согласен, будем ждать от молодых чего-то. И по игре за сборную они явно лучше и малыча, и овечкина (у малыча за скобки вынесем ЧМ2012 года)
11:18 25 сентября
Sправедливый
Серёга, не обижайся, но ты из своих ворот ЧЁТО не то увидел. ))) Ты и только ТЫ вёл команду вперёд! Кстати, Малкин ещё довольно сносно выглядел именно сегодня, кстати, закончив игру с +2 (абсолютно лучшая полезность среди наших!). А вот кто такой Овечкин я что то не увидел сегодня. Надеюсь, что хоть на какое то время его персональные "рупоры" заткнутся на тему того, кто от кого зависит в игре. Один бросок (уже ненужный, в середине третьего периода, после того как игра была сделана) за 20 с половиной минут игры и ноль бросков за 5 минут большинства! Да уж, он вёл команду за собой. ))) ... Журналисты успокойтесь уже, у нас есть новые герои, пусть они и уступают канадским парням, но уж точно превосходят Овечкина! По ИГРЕ!
10:45 25 сентября
Гаттузо зол!
Пожалуй одни из худших. Во всяком случае в этой игре. Малкин по всему турниру. Он был не готов.
10:10 25 сентября
Rosinant
Малкин и Овечкин два пафосных нуля, короче - ОО.
09:49 25 сентября
inachipoch
"Малкин и Овечкин были большой частью этой команды, были лидерами в раздевалке. Вели за собой команду в трудную минуту, все ребята это чувствовали." - Сергей, не надо позориться. Какие Овечкин с Малкиным "лидеры" все видели на хоккейной площадке.
09:09 25 сентября