Сергей Бобровский: "Малкин и Овечкин вели за собой команду в трудную минуту"

Вратарь сборной России Сергей Бобровский после поражения от команды Канады (3:5) в полуфинале Кубка мира отметил, что выступление на турнире было достойным. По словам голкипера, все бились и были сплоченным коллективом.

– Ребята все бились. Думаю, все болельщики это видели. Насколько тяжело было сегодня? У каждого своя работа. Никто не выходил спустя рукава, все настраивались, все работали, – цитирует Бобровского официальный сайт ФХР.

– Какие основные положительные моменты этого Кубка мира для нашей команды?

– Мы были сплоченным коллективом. Выиграли у молодых ребят из Северной Америки, выиграли у финнов. Я считаю, на этом турнире мы выступили достойно. Малкин и Овечкин были большой частью этой команды, были лидерами в раздевалке. Вели за собой команду в трудную минуту, все ребята это чувствовали.

– Насколько игроки из КХЛ вписались в игру на маленькой площадке?

– Я считаю, они выглядели очень прилично. Телегин проявил большую самоотверженность, бился, забросил шайбу. И Дадонов, и Шипачев – все выглядели достойно.