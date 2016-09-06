Сергей Бобровский: "Готовимся к Кубку мира, как к Олимпиаде"

Вратарь сборной России Сергей Бобровский уверен, что на предстоящем Кубке мира не будет проходных матчей. Голкипер подчеркнул, что команда готовится к турниру, как Олимпийским играм.

– Для вас это первый Кубок мира. Чего ждете?

– За редким исключением, для многих игроков это первый такой турнир. Готовимся к нему, как к Олимпиаде. Здесь собраны лучшие игроки, и проходных игр не будет. В Канаду приедут лучшие сборные мира.

В сборной России есть три игрока с опытом выступления на Кубке мира – Овечкин, Дацюк и Марков. Интересовались у них, что за атмосфера на таком турнире?

– Не спрашивал. Все они опытные ребята, лидеры команды. Они поведут сборную за собой. У них огромный авторитет в раздевалке. Все смотрят на них и учатся. Их слово имеет огромный вес.

Как проводили последниея дни перед началом тренировок? Приехали в Петербург заранее?

– Я тоже был в Питере. Мы с ребятами потихонечку готовили себя к сбору.

– Некоторые ребята вели активную жизнь – ходили на матчи СКА, на "Зенит", ездили на озера за город, даже выходили на лед в одежде талисманов. Вы решили сосредоточиться только на подготовке?

– У меня было время, чтобы насладиться городом. Погода позволяла. Люблю Санкт-Петербург. Воспользовался возможностью еще раз погулять по его улицам. (Сергей ЯРЕМЕНКО)