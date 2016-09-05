19:50 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сергей Бобровский: "Было бы интересно снова сыграть в Санкт-Петербурге"

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Вратарь "Коламбуса" и сборной России Сергей Бобровский подчеркнул, что команда воодушевлена предстоящими матчами на Кубке мира. Голкипер отметил, что ему было бы интересно снова сыграть в Санкт-Петербурге.

- Все в сборе и готовы, приводит пресс-служба ФХР слова Бобровского. - В команде рабочая атмосфера, мы все воодушевлены предстоящими матчами.

- Насколько непривычно готовиться к сезону в России?

- Непривычно: сентябрь, а ты еще здесь. Ведь в это время обычно уже находишься в Америке, катаешься там. Но мне нравится идея сборов в Санкт-Петербурге, я люблю этот город. Конечно, было бы очень интересно снова сыграть здесь.

- Чего ждешь от матча с Чехией?

- Эти игры важны, все будут отдаваться в них, но самое главное впереди. Важно подготовиться и самостоятельно, и наладить командную игру к Кубку мира, чтобы быть в полной готовности.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=12411

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