Сергей Бобровский будет защищать ворота сборной России в матче с Канадой

Вратарь сборной России Сергей Бобровский начнет матч против Канады с первых минут. Выставочный матч Канада – Россия пройдет в Питтсбурге в ночь с 14 на 15 сентября, начало - в 2:30 по московскому времени.

Ранее сборная России провела два матча с командой Чехии. В Санкт-Петербурге была одержана победа со счетом 4:3, а в Праге команда Олега Знарка уступила в серии буллитов 1:2.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 2 октября. Сборная России свой первый матч проведет со Швецией 18 сентября.