Сергей Бобровский будет защищать ворота сборной России в матче с Канадой

Вратарь сборной России Сергей Бобровский начнет матч против Канады с первых минут. Выставочный матч Канада – Россия пройдет в Питтсбурге в ночь с 14 на 15 сентября, начало - в 2:30 по московскому времени.
Ранее сборная России провела два матча с командой Чехии. В Санкт-Петербурге была одержана победа со счетом 4:3, а в Праге команда Олега Знарка уступила в серии буллитов 1:2.
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 2 октября. Сборная России свой первый матч проведет со Швецией 18 сентября.
skua
пошливы___ А потом удивляются, почему Россию не любят ? Поменьше бы таких как ты
19:30
savelki
Эх, а я ждал что Василевскому тоже дадут шанс
18:48
пошливы
Это естественно. Достаточно вспомнить как бегали канадцы и америкосы на прошедшем ЧМ и как бегали после этого вернувшись в НХЛ. Вернувшись они проигрывали в скорости российским хоккеистам. А всё очень просто. Игроки сборных Канады и США, как и лучшие спортсмены США, Англии имеют справки в WADA от своих врачей( фамилии врачей закрыты даже в справках) о том, что они с детства больны такими болезнями, что могут принимать астероиды, анаболики и гормональные препараты. Вот и угонись за ними и побегай долго на предельных скоростях??? А вы о каком-то спорте, соперничестве ??? Надо уходить из этих соревнований или посылать молодых и специально физически подготовленных для драк хоккеистов и калечить игроков НХЛ.
18:41