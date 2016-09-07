Семен Варламов: "Здорово, что товарищеский матч с Чехией уже завтра"

Вратарь сборной России Семен Варламов подчеркнул, что игроки команды в преддверии Кубка мира в усиленном режиме готовятся к турниру. Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

– Все тренируются с отличным настроением, – приводит официальный сайт ФХР слова Варламова. – Тренировки проходят в интенсивном режиме. Ребята готовы к играм, готовы к Кубку мира, все здоровы. Нам в Петербурге создали все условия для работы – мы можем тренироваться на площадке того же размера, что будет использоваться на Кубке мира. Условия замечательные, хотелось бы поблагодарить федерацию.

Здорово, что первый выставочный матч уже завтра. Устали уже тренироваться. Я сам начал подготовку к этому турниру с начала июля, думаю, что многие ребята приступили в то же время. Ждем не дождемся завтрашней игры. Соскучились по льду, атмосфере, по болельщикам.

Самым важным в товарищеских матчах будет набрать игровую форму. Долго не играли – у кого-то сезон закончился в июне, у кого-то – в апреле и мае. Эти матчи помогут команде подойти к Кубку мира в оптимальной форме. Почувствуем лед, атмосферу игры.

Для нас всех сегодня тяжелый день, для страны и для всего хоккейного мира. Но в первую очередь – для Ярославля, для болельщиков и семей тех, кто погиб в той катастрофе. Мы скорбим и помним всех ребят и ту команду. Хочется сказать слова поддержки семьям. Все мы помним об этой ужасной трагедии и поддерживаем их.