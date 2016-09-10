Семен Варламов: "Михалик бил в колено, но Емелин в обиду никогда не даст"

Голкипер сборной России Семен Варламов после выставочного матча с Чехией в Праге перед Кубком мира (1:2 Б) выразил удивление поведением Милана Михалика в одном из эпизодов. При этом он заверил, что не обращает внимание на разговоры о том, что Сергей Бобровский - первый номер команды, передает спецкор "СЭ" Марат САФИН.

- Был эпизод, когда Михалик пытался вас пнуть…

- Да, тоже не понял, для чего он пытался это сделать. Момент уже закончился, а он взял и исподтишка пнул, причем попал в колено. Ничего страшного. Но вообще в таких моментах нужно уважать соперника. В любом случае.

- Важно, что за вас заступились.

- Леха Емелин в обиду никогда не даст.

- Много жалоб на качество льда. Вратарю это сильно мешает - или меньше, чем полевым игроками?

- Обе команды были в равных условиях. Так что не будем жаловаться. Но на самом деле лед не самого лучшего качества. И на стадионе жарко. Но условия были равными.

- Обращаете внимание на разговоры о том, что Бобровский - первый номер автоматически?

- Знаете, всегда говорю, что лед покажет, кто первый, кто второй, а кто третий. А разговоры для того и существуют.