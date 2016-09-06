Семен Варламов: "Кубок мира, может быть, самый серьезный турнир в моей карьере"

Вратарь сборной России Семен Варламов после тренировки национальной команды отметил, что предстоящий Кубок мира для него значит очень много, передает из Санкт-Петербургка корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Турнир стартует 17 сентября в Торонто.

– Мы тренируемся уже второй день, все ребята выглядят здорово, все думают только о предстоящем турнире. Лично я готовился все лето к тому, чтобы выступить на Кубке мира, - отметил Варламов. - Сейчас нахожусь в отличной физической форме. Кубок мира, может быть, самый серьезный турнир в моей карьере.

– Что вы скажете о конкуренции во вратарской линии?

– Все вратари готовы к турниру. Кто будет играть – я не знаю. Это вопрос не ко мне, а к главному тренеру.

– Вы пропустили домашний чемпионат мира из-за травмы. Сейчас все в порядке со здоровьем?

– Да, у меня была травма паха, но сейчас меня ничего не беспокоит.

– Вас не удивило, что Патрик Руа покинул "Колорадо"?

– Для всех в команде это стало шоком. Никто не ожидал, что так произойдет – он никого не предупредил, просто развернулся и ушел.