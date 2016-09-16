Сборная США выступит на Кубке мира под девизом "Время пришло". Об этом сообщил главный тренер команды Джон Торторелла. По словам тренера, он пока не изучил своего первого соперника - сборную Европы. Также он добавил, что команда начнет турнир с Джонатаном Куиком в воротах.

- Мое обращение к команде уместилось всего в два слова: "Время пришло", - цитирует ТАСС Тортореллу. - Мы не должны жить прошлым или будущим, нужно думать только о том, что происходит сегодня. Кубок мира - это турнир, где сыграют лучшие хоккеисты мира, и для нас нет лучшей возможности представлять свою страну.

Не стоит воспринимать это как неуважение. Просто пока я сосредоточен на нашей команде. А изучению сборной Европы я посвящу сегодняшний вечер.