18:34 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сборная США выступит на Кубке мира под девизом "Время пришло"

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Сборная США выступит на Кубке мира под девизом "Время пришло". Об этом сообщил главный тренер команды Джон Торторелла. По словам тренера, он пока не изучил своего первого соперника - сборную Европы. Также он добавил, что команда начнет турнир с Джонатаном Куиком в воротах.

- Мое обращение к команде уместилось всего в два слова: "Время пришло", - цитирует ТАСС Тортореллу. - Мы не должны жить прошлым или будущим, нужно думать только о том, что происходит сегодня. Кубок мира - это турнир, где сыграют лучшие хоккеисты мира, и для нас нет лучшей возможности представлять свою страну.

Не стоит воспринимать это как неуважение. Просто пока я сосредоточен на нашей команде. А изучению сборной Европы я посвящу сегодняшний вечер.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3628038

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shu111

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