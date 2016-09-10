Сборная США победила Канаду в выставочном матче

Сборная США переиграла команду Канады в выставочном матче в преддверии Кубка мира-2016 со счетом 4:2. В составе американцев шайбы забросили Зак Паризе, Патрик Кейн, Джо Павелски и Дерек Степан. У канадцев отличились Патрис Бержерон и Дрю Даути.

Кубок мира-2016 пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

Выставочный матч

США – Канада – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Паризе (Сутер, Степан), 16:56 – 1:0. Кейн (Павелски), 18:01 – 2:0. Бержерон (Кросби, Маршан), 33:24 – 2:1. Павелски (Джонсон, Кейн), 35:54 – 3:1. Даути (Гецлаф, Маззин), 45:21 – 3:2. Степан (пустые ворота), 58:39 – 4:2.